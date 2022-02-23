Найбагатші росіяни втратили $33 млрд через ескалацію української кризи, — Bloomberg

Багато хто з постраждалих російських мільярдерів, стверджують журналісти, не тільки знають Путіна особисто, а й підтримують з ним зв'язки протягом тривалого часу.

Статки надбагатих росіян цього року впали на 33 мільярди доларів, а ескалація конфлікту в Україні може призвести до ще більшої руйнації цих багатств. Президент США Джо Байден 22 лютого 2022 року ввів санкції, спрямовані проти продажу Росією суверенного боргу за кордон, і проти еліт країни, і заявив, що спрямовує невстановлену кількість додаткових американських військ до країн Балтії як оборонний крок для захисту країн НАТО, повідомляє Bloomberg.

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Геннадій Тимченко очолює список російських мільярдерів, статки яких різко впали: з 1 січня зникла майже третина його статків, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, до якого входять 500 найбагатших людей світу.

[ + – ] Геннадій Тимченко, російський мільярдер

69-річний Тимченко, син радянського офіцера, який познайомився і подружився з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на початку 1990-х років, наразі має статки близько 15,8 млрд доларів, причому більша частина його статку отримана від частки в російському виробнику газу "Новатек", згідно з індексом статків Блумберга.

Статки колеги-акціонера "Новатека" Леоніда Міхельсона цього року впали на 6,4 млрд доларів, тоді як власний капітал голови "Лукойлу" Вагіта Алекперова зменшився приблизно на 3,5 млрд доларів за той же період, коли акції енергетичної компанії впали на 19%.

[ + – ] Леонід Міхельсон

Статки 23 мільярдерів країни нині становлять 342 мільярди доларів, згідно зі списком статків, порівняно з 375 мільярдами доларів на кінець року. Цього тижня ринки ще більше впали після того, як Путін визнав дві сепаратистські республіки в Україні, що призвело до того, що Німеччина призупинила енергетичний проєкт з Росією та Великою Британією, наклавши санкції на п'ять банків країни та трьох її найбагатших людей, включаючи Тимченка.

Також до списку санкцій Великобританії входять 65-річний Борис Ротенберг та його 48-річний племінник Ігор, сім'ї яких заробили стан на газопровідній будівельній фірмі "Будгазмонтаж".

Батько Ігоря, Аркадій, один із колишніх спаринг-партнерів Путіна з дзюдо, продав трубопровідну компанію у 2019 році приблизно за 1,3 мільярд доларів. Він придбав міноритарний пакет акцій у свого молодшого брата Бориса п'ятьма роками раніше, коли обидва брати і Тимченко потрапили під санкції США у зв'язку з анексією Криму Росією.

Раніше Фокус повідомляв, що російські мільярдери ще кілька років тому багатіли найшвидше у світі. Проте новий пакет санкцій через ескалацію російської агресії проти України обірвав цю тенденцію.

Наразі санкції проти Росії можуть зупинити АвтоВАЗ, оскільки завод використовує велику кількість зарубіжних комплектувальних деталей.