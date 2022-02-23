Украина не будет возвращать себе ядерное оружие, — Кулеба

Глава украинского МИД на заседании Генассамблеи ООН заверил, что государство запросило консультации стран-гарантов Будапештского меморандума для обеспечения безопасности.

Украина не намерена возвращать себе ядерный потенциал, утраченный ею в 1994 году после подписания Будапештского меморандума. Об этом на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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По словам главы МИД, украинское государство внесло важный вклад в глобальную безопасность, отказавшись от третьего по величине ядерного арсенала в мире.

"Мы не собираемся вновь получать ядерное оружие. Сегодня мы ожидаем, что мир примет ответные меры и обеспечить нашу безопасность перед лицом исторически высокого уровня угрозы", — сказал Кулеба.

Министр объяснил, что именно в связи с необходимостью обеспечения безопасности страны Украина запросила срочные консультации стран-подписантов Будапештского меморандума в соответствии с 6-й статьей этого документа.

Напомним, 19 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что государство может признать недействительным Будапештский меморандум, если консультации в составе стран-гарантов не состоятся.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина может представлять для российского государства ядерную "стратегическую угрозу", так как в распоряжении страны остались необходимые технологии и специалисты. По словам главы государства-агрессора, при определенных условиях ядерные боеголовки могут достичь Москвы.