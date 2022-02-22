"Москва будет в зоне поражения": Путин заявил о ядерной угрозе РФ со стороны Украины

По словам президента РФ, Киев обладает почти всеми необходимыми ресурсами, чтобы заставить Москву беспокоиться о своей безопасности.

Президент России Владимир Путин считает, что Украина может представлять для РФ ядерную угрозу, так как в ее распоряжении есть необходимые технологии и специалисты. Об этом глава российского государства заявил в ходе брифинга во вторник, 22 февраля.

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Путин, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинское государство может признать недействительным Будапештский меморандум в случае, если страны-подписанты соглашения не соберутся для переговоров, сказал: "Мы так понимаем, что эти слова были обращены прежде всего к нам и, хочу сказать, мы их услышали".

"Украина еще с советских времен обладает достаточно широкими ядерными компетенциями. Там несколько ядерных блоков, там ядерная промышленность развита достаточно хорошо. Там есть школы, там есть все для того, чтобы гораздо более быстрыми темпами решить этот вопрос, чем в тех странах, которые решают эти проблемы с нуля!" — сказал президент РФ.

По словам главы российского государства, Украине на данный момент не хватает только систем обогащения урана, однако это "вопрос техники" и "не нерешаемая проблема". Помимо этого Путин сказал, что Украина обладает советскими ракетами "Точка-У", которые могут быть носителями ядерных боеголовок. И хотя у них максимальная дальность поражения составляет 110 километров, как утверждает президент РФ, ее можно поднять "до 300 и до 500".

"Ну и все… Москва будет в зоне поражения. Для нас это стратегическая угроза. И мы это так и восприняли. И мы конечно самым серьезным образом должны и будем к этому относиться", — добавил Путин.

Напомним, в ходе брифинга во вторник, 22 февраля, президент США Джо Байден заявил, что Россия, по его данным, уже начала вторжение в Украину.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что у Украины есть больше возможностей по созданию ядерного оружия, чем у Северной Кореи и Ирана.