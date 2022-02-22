"Москва буде в зоні ураження": Путін заявив про ядерну загрозу РФ з боку України

За словами президента РФ, Київ має майже всі необхідні ресурси, щоб змусити Москву турбуватися про свою безпеку.

Президент Росії Володимир Путін вважає, що Україна може являти для РФ ядерну загрозу, тому що в її розпорядженні є необхідні технології та фахівці. Про це глава російської держави заявив під час брифінгу у вівторок, 22 лютого.

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Путін, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про те, що українська держава може визнати недійсною Будапештський меморандум у разі, якщо країни-підписанти угоди не зберуться для переговорів, сказав: "Ми так розуміємо, що ці слова були звернені насамперед до нас і, хочу сказати, ми їх почули.

"Україна ще з радянських часів має досить широкі ядерні компетенції. Там кілька ядерних блоків, там ядерна промисловість розвинена досить добре. Там є школи, там є все для того, щоб набагато швидшими темпами вирішити це питання, ніж у тих країнах, які вирішують ці проблеми з нуля!" — Сказав президент РФ.

За словами глави російської держави, Україні наразі не вистачає лише систем збагачення урану, проте це "питання техніки" і "не невирішувана проблема". Крім цього Путін сказав, що Україна має радянські ракети "Точка-У", які можуть бути носіями ядерних боєголовок. І хоча у них максимальна дальність ураження становить 110 кілометрів, як стверджує президент РФ, її можна підняти "до 300 і 500".

"Ну і все… Москва буде в зоні ураження. Для нас це стратегічна загроза. І ми це так і сприйняли. І ми, звичайно, найсерйознішим чином повинні і будемо до цього ставитися", — додав Путін.

Нагадаємо, під час брифінгу у вівторок, 22 лютого, президент США Джо Байден заявив, що Росія, за його даними, вже розпочала вторгнення в Україну.

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Україна має більше можливостей щодо створення ядерної зброї, ніж Північна Корея та Іран.