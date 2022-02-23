Україна не повертатиме собі ядерну зброю, — Кулеба

Глава українського МЗС на засіданні Генасамблеї ООН запевнив, що держава запросила консультації країн-гарантів Будапештського меморандуму для гарантування безпеки.

Україна не має наміру повертати собі ядерний потенціал, втрачений нею у 1994 році після підписання Будапештського меморандуму. Про це сьогодні на засіданні Генеральної асамблеї ООН заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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За словами глави МЗС, українська держава зробила важливий внесок у глобальну безпеку, відмовившись від третього за величиною ядерного арсеналу у світі.

"Ми не збираємося знову отримувати ядерну зброю. Сьогодні ми очікуємо, що світ вживатиме заходи у відповідь і гарантуватиме нашу безпеку перед обличчям історично високого рівня загрози", — сказав Кулеба.

Міністр пояснив, що саме у зв'язку з необхідністю гарантування безпеки країни Україна попросила термінові консультації країн-підписантів Будапештського меморандуму відповідно до 6-ї статті цього документа.

Нагадаємо, 19 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський заявив про те, що держава може визнати недійсним Будапештський меморандум, якщо консультації у складі країн-гарантів не відбудуться.

Зі свого боку, президент РФ Володимир Путін заявив, що Україна може являти для російської держави ядерну "стратегічну загрозу", оскільки в розпорядженні країни залишилися необхідні технології та фахівці. За словами глави держави-агресора, за певних умов ядерні боєголовки можуть досягти Москви.