Верховная Рада готовится сегодня рассмотреть законопроект о всеобщей мобилизации, - Безуглая
Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.
По словам заместительницы главы комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой, сегодня Верховная Рада проголосует за законопроект от президента о всеобщей мобилизации. С момента вступления его в силу страна перейдет в режим всеобъемлющей обороны. Режим включает национальное сопротивление, мобилизацию и оружие населению.
"Порядок мобилизации определен действующем законодательством", — отметила Безуглая в комментарии Фокусу.
Речь идет о всех военнообязанных женщинах и мужчинах, которые должны будут самостоятельно явиться в военкомат и получить предписание по назначению, после чего их направят в дальнейшие пункты сбора.
Напомним, буквально вчера в Украине начался призыв резервистов.