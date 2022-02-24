Верховная Рада готовится сегодня рассмотреть законопроект о всеобщей мобилизации, - Безуглая

Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

По словам заместительницы главы комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой, сегодня Верховная Рада проголосует за законопроект от президента о всеобщей мобилизации. С момента вступления его в силу страна перейдет в режим всеобъемлющей обороны. Режим включает национальное сопротивление, мобилизацию и оружие населению.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Порядок мобилизации определен действующем законодательством", — отметила Безуглая в комментарии Фокусу.

Речь идет о всех военнообязанных женщинах и мужчинах, которые должны будут самостоятельно явиться в военкомат и получить предписание по назначению, после чего их направят в дальнейшие пункты сбора.

Напомним, буквально вчера в Украине начался призыв резервистов.