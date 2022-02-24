Верховна Рада сьогодні готується розглянути законопроєкт про загальну мобілізацію, — Безугла

Володимир Зеленський подав у Верховну Раду законопроєкт щодо загальної мобілізації.

За словами заступниці голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яни Безуглої, сьогодні Верховна Рада проголосує за законопроєкт від президента про загальну мобілізацію. З моменту набуття його чинності країна перейде в режим всеосяжної оборони. Режим охоплює національний опір, мобілізацію та зброю населенню.

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"Порядок мобілізації визначило чинне законодавство", — зазначила Безугла в коментарі Фокусу.

Йдеться про всіх військовозобов'язаних жінок і чоловіків, які мають самостійно з'явитися у військкомат і отримати припис за призначенням, після чого їх направлять у подальші пункти збору.

Нагадаємо, буквально вчора в Україні розпочався заклик резервістів.