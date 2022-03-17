В Херсоне и Винницком облсовете депутаты фракции ОПЗЖ объявили о самороспуске, — Шуляк

Председатель партии "Слуга народа" призвала ОПЗЖ в других городах принимать соответствующие решения.

В Херсоне и Винницком областном совете оппозиционная фракция ОПЗЖ приняла решение о самороспуске. Об этом в Telegram сообщила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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По ее словам в Украине не место российским нарративам, и кто с этим не согласен, тому "дорога в Россию уже сегодня".

"Во время войны, и особенно после победы Украины, мы не позволим даже намека на российские нарративы. Надеюсь, это четко поняли депутаты на всех уровнях и во всех общинах", — заявила Шуляк.

По ее словам, не существует каких-либо компромиссных мнений о том, что Харьков, Мелитополь, Херсон и другие города — это Украина. Шуляк также призвала украинских политиков присоединиться к флеш-мобу "УкраинаБезОПЗЖ" и принимать соответствующие решения на упреждение.

Как сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, некоторые украинские парламентарии на данный момент находятся за рубежом по неизвестной ему причине и в основном это депутаты фракции ОПЗЖ. По его словам, ему известно что 26 депутатов находятся за границей – это те народные депутаты, которые были направлены Стефанчуком в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Однако депутаты ОПЗЖ уехали самовольно и председатель ВР их не командировал.

Стефанчук считает, что на предстоящих выборах украинский народ привлечет таких депутатов, которые покинули страну во время войны, к политической ответственности.

Напомним, что 15 марта сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у народных депутатов от фракции ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины. У троих депутатов обнаружили и изъяли оружие и большие суммы наличных в гривнах и долларах.

Народного депутата от ОПЗЖ Нестора Шуфрича задержали бойцы территориальной обороны Киева. По словам члена президии центрального совета партии "Европейская солидарность" Юрия Бирюкова, Шуфрича задержали за то, что он фотографировал позиции Вооруженных сил Украины.