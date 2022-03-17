У Херсоні та Вінницькій облраді депутати фракції ОПЗЖ оголосили про саморозпуск, — Шуляк

Голова партії "Слуга народу" закликала ОПЗЖ в інших містах ухвалювати відповідні рішення.

У Херсоні та Вінницькій обласній раді опозиційна фракція ОПЗЖ ухвалила рішення про саморозпуск. Про це в Telegram повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

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За її словами, в Україні не місце російським наративам, і хто з цим не згоден, тому "дорога в Росію уже сьогодні".

"Під час війни, й особливо після перемоги України, ми не дозволимо навіть натяку на російські наративи. Сподіваюся, це чітко зрозуміли депутати на всіх рівнях та у всіх громадах", — заявила Шуляк.

За її словами, не існує жодних компромісних думок про те, що Харків, Мелітополь, Херсон та інші міста — це Україна. Шуляк також закликала українських політиків приєднатися до флешмобу "УкраїнаБезОПЗЖ" та ухвалювати відповідні рішення на попередження.

Як повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, деякі українські парламентарі наразі перебувають за кордоном із невідомої причини і здебільшого це депутати фракції ОПЗЖ. За його словами, йому відомо, що 26 депутатів перебувають за кордоном — це ті народні депутати, які були спрямовані Стефанчуком до Парламентської асамблеї Ради Європи. Проте депутати ОПЗЖ поїхали самовільно й голова ВР їх не відрядив.

Стефанчук вважає, що на майбутніх виборах український народ притягне таких депутатів, які покинули країну під час війни, до політичної відповідальності.

Нагадаємо, що 15 березня співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки у народних депутатів від фракції ОПЗЖ, які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України. У трьох депутатів виявили та вилучили зброю і великі суми готівки у гривнях і доларах.

Народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича затримали бійці територіальної оборони Києва. За словами члена президії центральної ради партії "Європейська солідарність" Юрія Бірюкова, Шуфрича затримали через те, що він фотографував позиції Збройних сил України.