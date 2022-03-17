Зеленский попросил немецкий Бундестаг помочь остановить войну (видео)

Президент сказал, что в Европе Россия сейчас выстраивает новый аналог Берлинской стены, и Украина окажется по одну или по другую ее сторону.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед немецким Бундестагом. Зеленский заявил, что Украина обязательно вступит в ЕС, и сказал, что Россия сейчас строит в Европе аналог Берлинской стены.

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"Вы снова оказались за стеной. Не за Берлинской стеной, но в сердце Европы, где свобода. Эта стена крепчает, с каждым снарядом, упавшим на нашу землю в Украине, с каждым непринятым вами решением", — сказал Зеленский.

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Зеленский упрекнул немцев в том, что они не прислушались ранее к просьбам Украины ввести против России превентивные санкции, поскольку были озабочены экономическими вопросами.

"Украинская сторона всегда говорила своим немецким коллегам, что "Северный поток — 2" является российским оружием. Сейчас в Европе предпринимается попытка уничтожить целый народ", — утверждает украинский президент.

В конце выступления Зеленский попросил Германию поддержать Украину, и помочь остановить продолжающуюся войну. Немецкие депутаты встретили выступление Зеленского бурными аплодисментами.

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Зеленский сообщил о победе Украины в суде ООН против РФ. Речь идет о решении, согласно которому Россия должна прекратить войну в Украине. Невыполнение этого решения приведет России к дальнейшей международной изоляции.

Ранее Зеленский призвал Конгресс США закрыть небо над Украиной, страдающей от российских бомбардировок.