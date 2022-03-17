Зеленський попросив німецький Бундестаг допомогти зупинити війну (відео)

Президент сказав, що в Європі Росія зараз вибудовує новий аналог Берлінської стіни, і Україна опиниться з одного або іншого боку.

Президент України Володимир Зеленський виступив по відеозв'язку перед німецьким Бундестагом. Зеленський заявив, що Україна обов'язково вступить у ЄС і сказав, що Росія зараз будує в Європі аналог Берлінської стіни.

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"Ви знову опинилися за стіною. Не за Берлінською стіною, але в серці Європи, де свобода. Ця стіна міцніє, з кожним снарядом, що впав на нашу землю в Україні, з кожним неприйнятим вами рішенням", — сказав Зеленський.

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Зеленський дорікнув німцям, що вони не прислухалися раніше до прохань України запровадити проти Росії превентивні санкції, оскільки були стурбовані економічними питаннями.

"Українська сторона завжди говорила своїм німецьким колегам, що "Північний потік — 2" є російською зброєю. Зараз у Європі робиться спроба знищити цілий народ", — стверджує український президент.

Наприкінці виступу Зеленський попросив Німеччину підтримати Україну та допомогти зупинити війну. Німецькі депутати зустріли виступ Зеленського бурхливими оплесками.

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський повідомив про перемогу України в суді ООН проти РФ. Ідеться про рішення, згідно з яким Росія має припинити війну в Україні. Невиконання цього рішення призведе до подальшої міжнародної ізоляції.

Раніше Зеленський закликав Конгрес США закрити небо над Україною, яка страждає від російських бомбардувань.