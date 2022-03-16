Україна здобула перемогу в суді ООН проти РФ, — Зеленський

Головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй у Гаазі ухвалив, що Росія має припинити війну в Україні.

Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Про це 16 березня на своїй офіційній сторінці у Twitter розповів президент України Володимир Зеленський.

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Як наголосив український президент, суд зобов'язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Зеленський зазначив, що згідно з міжнародним правом наказ суду є обов'язковим для виконання Росією. А ось ігнорування рішення приведе РФ до ще більшої ізоляції.

Україна направила позов до Міжнародного суду ООН 28 лютого на ґрунті війни, яку розв'язала Росія. Таким чином Україна відхилила заяву Москви про те, що РФ вторглася на територію країни для того, щоб "запобігти геноциду".

Офіційний Київ вказує, що позов стосується Конвенції про геноцид 1948 року, договори якого підписували Україна та Росія. Сторони, які підписали документ, підтверджують, що геноцид (у мирний чи воєнний час) є злочином, який порушує норми міжнародного права і проти якого вони зобов'язуються вживати заходів попередження та карати за його вчинення.