Премьер-министр Украины убежден, что вести свою деятельность в России — это финансировать убийство беззащитных детей и женщин.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел беседу с руководством Nestle, во время которой попытался убедить компанию свернуть свою деятельность в Российской Федерации. Об этом глава украинского правительства написал в своем Twitter.

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Украинский премьер считает, что вести свою деятельность в стране, которая занимается терроризмом — это финансировать убийство беззащитных детей и женщин. По словам Шмыгаля, ему к сожалению не удалось взаимопонимания с руководством компании, однако он надеется, что Nestle изменит свое решение.

Компания Nestle имеет в России 7 фабрик по производству различной продукции, среди которой детское питания, кондитерские изделия, кофе, полуфабрикаты для быстрого приготовления, а также корма для животных. На российском рынке компания работает с 1995 года. Именно тогда в Москве Nestle открыла свое представительство. В 2007 году филиал корпорации получил название "Нестле Россия". Кроме того компания открыла свои офисы в регионах РФ и вывела бизнес на территорию Евразии.

Как сообщает российский "Интерфакс", годовая чистая прибыль швейцарской Nestle в 2021 году выросла на 38,2%, до 16,9 млрд швейцарских франков ($18 млрд). В то время как доходы компании "Нестле Россия" за прошлый год выросла на 10,5% — до ($1,8 млрд). Таким образом российский рінок для компании в прошлом году оказался в числе самых перспективных, наряду с рынками Великобритании, Италии и Франции.

Напомним, что пятый президент Украины Петр Порошенко переписал 50 компаний, большая часть которых связана с корпорацией Roshen, на старшего сына Алексея. Это позволит избежать ареста активов лидера "Европейской солидарности" в случае соответствующего решения суда.