Це неетично: Шмигаль переговорив із главою Nestle з приводу роботи компанії в РФ

Прем'єр-міністр переконаний, що вести свою діяльність у Росії — це фінансувати вбивство беззахисних дітей і жінок.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з керівництвом Nestle, під час якої спробував переконати компанію згорнути свою діяльність у Російській Федерації. Про це глава українського уряду написав у своєму Twitter.

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Український прем'єр вважає, що вести свою діяльність у країні, яка займається тероризмом, — це фінансувати вбивство беззахисних дітей і жінок. За словами Шмигаля, йому, на жаль, не вдалося порозуміння з керівництвом компанії, однак він сподівається, що Nestle змінить своє рішення.

Компанія Nestle має у Росії 7 фабрик із виробництва різної продукції, серед якої дитяче харчування, кондитерські вироби, кава, напівфабрикати для швидкого приготування, а також корми для тварин. На російському ринку компанія працює з 1995 року. Саме тоді в Москві Nestle відкрила своє представництво. У 2007 році філія корпорації отримала назву "Нестле Росія". Крім того, компанія відкрила свої офіси в регіонах РФ і вивела бізнес на територію Євразії.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", річний чистий прибуток швейцарського Nestle у 2021 році виріс на 38,2%, до 16,9 млрд швейцарських франків ($18 млрд). У той час як доходи компанії "Нестле Росія" за минулий рік зросли на 10,5% — до ($1,8 млрд). Так російський ринок для компанії минулого року опинився серед найперспективніших, разом із ринками Великобританії, Італії та Франції.

Нагадаємо, що п'ятий президент України Петро Порошенко переписав 50 компаній, більшість яких пов'язана з корпорацією Roshen, на старшого сина Олексія. Це дозволить уникнути арешту активів лідера "Європейської солідарності" в разі відповідного рішення суду.