РФ пытается спровоцировать напряженность в медиа, — Подоляк о результатах переговоров

По словам советника ОП, позиция Украины неизменна — прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал результаты переговоров с РФ. С его слов, заявления российской стороны — это только их запросы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Все заявления преследуют цель, среди прочего, спровоцировать напряженность в медиа", — заявил Подоляк, отметив, что позиция Украины остается неизменной: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности с конкретными формулами.

В свою очередь, глава контактной группы от РФ Владимир Мединский заявил, что Москва и Киев максимально сблизились по вопросу о невступлении в НАТО, однако, по его словам, сохраняются нюансы в части гарантий безопасности для Украины в случае отказа от вступления в блок.

Ранее Фокус сообщал, что Энтони Кинг, заведующий кафедрой военных исследований в Уорикском университете считает, что РФ намеренно затягивает мирные переговоры с тем, чтобы выиграть для себя время и решить логистические сложности, с которыми обычно сталкиваются захватнические армии. Такой подход позволяет российским войскам перегруппироваться и организовать наступление. Такой подход напоминает "тактическую паузу", которую берет военное командование, чтобы перегруппироваться, укрепиться и наладить логистику.