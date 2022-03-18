РФ намагається спровокувати напругу в медіа, — Подоляк про результати переговорів

За словами радника ОП, позиція України незмінна — припинення вогню, виведення військ та жорсткі гарантії безпеки.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував результати переговорів з РФ. За його словами, заяви російської сторони — це лише їхні запити. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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"Усі заяви мають на меті, серед іншого, спровокувати напругу в медіа", — заявив Подоляк, зазначивши, що позиція України залишається незмінною: припинення вогню, виведення військ та жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами.

У свою чергу голова контактної групи від РФ Володимир Мединський заявив, що Москва і Київ максимально зблизилися щодо питання про невступ до НАТО, однак, за його словами, зберігаються нюанси щодо гарантій безпеки для України в разі відмови від вступу до блоку.

Раніше Фокус повідомляв, що Ентоні Кінг, завідувач кафедри військових досліджень в Уорікському університеті вважає, що РФ навмисне затягує мирні переговори, аби виграти собі час і вирішити логістичні складнощі, з якими зазвичай зіштовхуються загарбницькі армії. Такий підхід дозволяє російським військам перегрупуватися та організувати наступ. Такий підхід нагадує "тактичну паузу", яку бере військове командування, щоб перегрупуватися, зміцнитися та налагодити логістику.