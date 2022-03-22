Член политсовета "Слуги народа" выехал в РФ за несколько дней до вторжения, — СМИ (фото)

По данным пограничной базы РФ, Вадим Слюсарев выехал через пункт пропуска "Гоптовка", а целью пересечения госграницы генерал-майор указал "временное проживание".

Член политического совета партии "Слуга народа" и один из координаторов харьковской ячейки Вадим Слюсарев за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ выехал на территорию страны-агрессора. Об этом пишет издание "Украинская правда", ссылаясь на данные пограничной базы России.

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По данным журналистов, "слуга народа" Вадим Слюсарев выехал из Украины в РФ 18 февраля — за шесть дней до полномасштабного вторжения.

Данные пограничной базы России свидетельствуют о том, что один из кураторов президентской партии в Харьковской области въехал на территорию страны-агрессора на автомобиле через КПП "Нехотеевка" в Белгородской области. Целью пересечения государственной границы Вадим Слюсарев указал "временное проживание".

Уже 26 февраля член политсовета "Слуги народа" стал на учет и указал 26.02.2022 в качестве "даты выезда из РФ". Журналисты отмечают, что в момент пересечения границы в пограничной базе был указан период пребывания до 10 марта.

Украинские пограничники также предоставили изданию "УП" информацию о поездке Слюсарева в РФ и сообщили, что член "Слуги народа" выезжал из Украины в 17:16 через пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области на автомобиле BMW. В транспортном средстве, помимо координатора харьковской ячейки, также находился гражданин Вадим Беличенко. Последний, как отмечают пограничники, вернулся на территорию Украині в 17:34.

Журналисты, ссылаясь на информацию из пограничной базы РФ, утверждают, что Вадим Слюсарев трижды посещал Россию в последние несколько лет — в 2019, 2020 и 2021 годах. Собеседники "УП" отмечают, что украинским правоохранителям известно о поездках "слуги народа" на территорию страны-агрессора.

[ + – ] Член "Слуги народа" Вадим Слюсарев выехал в РФ за несколько дней до вторжения России

Вадим Слюсарев — бизнесмен, генерал-майор и экс-руководитель департамента персонала внутренней безопасности администрации Государственной пограничной службы Украины. Помимо этого, Слюсарев был помощником на общественных началах народного депутата V и VIсозывов (в 2006–2012 годах) от Партии регионов Артема Пшонки. 13 марта 2021 года бизнесмен был назначен членом политсовета партии "Слуга народа".

Напомним, 11 марта на блокпосту правоохранители задержали народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого. Сообщалось, что нетрезвый парламентарий вел видеосъемку возле военного объекта.

15 марта вице-спикер Рады Александр Корниенко сообщал, что около 20 нардепов покинули Украину в условиях вторжения армии РФ. По его словам, правоохранителям известны имена парламентариев, которые выехали из страны.