Член політради "Слуги народу" виїхав до РФ за кілька днів до вторгнення, — ЗМІ (фото)

За даними прикордонної бази РФ, Вадим Слюсарєв виїхав через пункт пропуску "Гоптівка", а метою перетину держкордону генерал-майор зазначив "тимчасове проживання".

Член політичної ради партії "Слуга народу" та один з координаторів харківського осередку Вадим Слюсарєв за кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ виїхав на територію країни-агресора. Про це пише видання "Українська правда", посилаючись на дані прикордонної бази Росії.

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За даними журналістів, "слуга народу" Вадим Слюсарєв виїхав з України до РФ 18 лютого — за шість днів до повномасштабного вторгнення.

Дані прикордонної бази Росії свідчать про те, що один з кураторів президентської партії в Харківській області в'їхав на територію країни-агресора на автомобілі через КПП "Нехотіївка" в Білгородській області. Метою перетину державного кордону Вадим Слюсарєв зазначив "тимчасове проживання".

Уже 26 лютого член політради "Слуги народу" став на облік і вказав 26.02.2022 як "дату виїзду з РФ". Журналісти зазначають, що в момент перетину кордону на прикордонній базі було зазначено період перебування до 10 березня.

Українські прикордонники також надали виданню "УП" інформацію про поїздку Слюсарєва до РФ і повідомили, що член "Слуги народу" виїжджав з України о 17.16 через пункт пропуску "Гоптівка" в Харківській області на автомобілі BMW. У транспортному засобі, крім координатора харківського осередку, також перебував громадянин Вадим Бєліченко. Останній, як зазначають прикордонники, повернувся на територію України о 17.34.

Журналісти, посилаючись на інформацію з прикордонної бази РФ, стверджують, що Вадим Слюсарєв тричі відвідував Росію останні кілька років — у 2019, 2020 та 2021 роках. Співрозмовники "УП" зазначають, що українським правоохоронцям відомо про поїздки "слуги народу" на територію країни-агресора.

[ + – ] Член "Слуги народу" Вадим Слюсарєв виїхав до РФ за кілька днів до вторгнення Росії

Вадим Слюсарєв — бізнесмен, генерал-майор та екскерівник департаменту персоналу внутрішньої безпеки адміністрації Державної прикордонної служби України. Крім цього, Слюсарєв був помічником на громадських засадах народного депутата V і VI скликань (у 2006-2012 роках) від Партії регіонів Артема Пшонки. 13 березня 2021 року бізнесмена було призначено членом політради партії "Слуга народу".

Нагадаємо, 11 березня на блокпосту правоохоронці затримали народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького. Повідомлялося, що нетверезий парламентар вів відеозйомку біля військового об'єкту.

15 березня віцеспікер Ради Олександр Корнієнко повідомляв, що близько 20 нардепів залишили Україну в умовах вторгнення армії РФ. За його словами, правоохоронцям відомі імена парламентарів, які виїхали з країни.