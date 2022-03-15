Україну покинули майже 20 нардепів, їхні імена відомі СБУ, — Корнієнко

Віцеспікер Верховної Ради запевнив, що спецслужба зможе "зайнятися" втікачами щойно закон про колаборантів набуде чинності.

За словами Олександра Корнієнка, за інформацією на сьогоднішній день країну покинули майже 20 нардепів. 9 народних обранців перебувають за кордоном у відрядженні в Раді Європи. Імена решти втікачів відомі СБУ. Щойно закон про колаборантів найближчим часом набуде чинності, відомство зможе "зайнятися ними".

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"Є різні цифри, не зараз конкретизуватиму... Майже 20 народних депутатів не в Україні. Скажімо так... це депутати, які до цього мали свої непатріотичні прояви, голосування і так далі", — заявив перший віцеспікер ВРУ.

Як писав раніше Фокус, Україна проживає 20-й день повномасштабного вторгнення Російської Федерації. За цей час, за інформацією Генштабу ЗСУ, РФ втратила приблизно 13,5 тис. бійців. За останню добу українські військові знищили 15 танків ворога, десятки броньованих машин і кілька одиниць авіації.