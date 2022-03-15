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Україну покинули майже 20 нардепів, їхні імена відомі СБУ, — Корнієнко

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Олександр Корнієнко
Фото: Скріншот | Олександр Корнієнко

Віцеспікер Верховної Ради запевнив, що спецслужба зможе "зайнятися" втікачами щойно закон про колаборантів набуде чинності.

За словами Олександра Корнієнка, за інформацією на сьогоднішній день країну покинули майже 20 нардепів. 9 народних обранців перебувають за кордоном у відрядженні в Раді Європи. Імена решти втікачів відомі СБУ. Щойно закон про колаборантів найближчим часом набуде чинності, відомство зможе "зайнятися ними".

"Є різні цифри, не зараз конкретизуватиму... Майже 20 народних депутатів не в Україні. Скажімо так... це депутати, які до цього мали свої непатріотичні прояви, голосування і так далі", — заявив перший віцеспікер ВРУ.

Як писав раніше Фокус, Україна проживає 20-й день повномасштабного вторгнення Російської Федерації. За цей час, за інформацією Генштабу ЗСУ, РФ втратила приблизно 13,5 тис. бійців. За останню добу українські військові знищили 15 танків ворога, десятки броньованих машин і кілька одиниць авіації.