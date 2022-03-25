Дипломатический фронт: в мире поверили в победу Украины

За месяц изменился геополитический расклад: Россия в изоляции, Украина становится субъектом в мировой политике.

Эволюция поддержки. Какие страны помогают Украине

"Теперь поддержка выражается не в словах обеспокоенности и другого дипломатического пафоса, а в реальной помощи нашей армии. Мы видим, что главными союзниками Украины являются Великобритания и США. Кроме того, наблюдаем, как ряд стран существенно изменили свою позицию после открытого вторжения. Среди них Германия, Франция, Норвегия, Швеция и Дания. Они заявили и о поставках оружия, и о жестких санкциях. Важна роль Польши и Турции", – говорит политический эксперт Тарас Задорожный. Хотя он признает: уровень поддержки вырос, но хотелось бы больше.

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Накануне вторжения РФ и в первые дни мало кто верил, что Украина выдержит более трех дней. Не исключено, что рассматривался сценарий Чехословакии 1938 года: мол, ради спасения всех, необходимо принести жертву.

"До момента полномасштабного вторжения отношение к Украине было плохое. Стране вспоминали олигарха Игоря Коломойского, коррупцию, – говорит политтехнолог Тарас Черновол. – В военном плане США и Великобритания хотя и проявляли активность, но в то же время говорили об абсолютной неизбежности войны и проигрыша. Впоследствии это подтвердил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который вспомнил, что представитель одной из влиятельных стран сказал: "Через 48 часов все будет кончено и наступит новая реальность". А чтобы проигрыш не был тотальным, нам начали привозить оружие. Но какое! Не артиллерийское, не системы противовоздушной обороны, а джавелины, которые предназначены для партизанской борьбы.То есть особой веры в Украину не было".

И угрозой в мире считали не потерю Украины, а усиление России.

[ + – ] Солдат ВСУ на блокпосту в Харькове, 22 марта 2022 г. Фото: УНИАН

"НАТО готовилось жить в новой реальности – с Украиной и ее новым подконтрольным Москве руководством, как в Армении, – продолжает Черновол. – Единственное отличие – США и Великобритания давили на фактор жестких санкций. Один из американских сенаторов проговорился, почему: "Вторжение неизбежно, но мы должны сделать все, чтобы Украина стала для России Афганистаном, как когда-то для Советского союза". То есть, конфликт должен был привести к распаду России".

Настоящим сюрпризом для западных партнеров стало то, что блицкриг не удался, а Украина выстояла не только три дня, а десять и даже месяц. И после Украине начали поставлять более серьезное оружие. Так, например, на днях Украина получила первую часть оружия от США из нового пакета помощи на $800 млн. О его предоставлении Байден объявил после выступления президента Зеленского в Конгрессе 16 марта.

"Таким образом, можно говорить, что международные партнеры определились по двум позициям. Первая: Украина выстоит, ей надо помогать. Вторая: всеми силами ослабить Россию", – говорит Тарас Черновол.

[ + – ] Люди укрывают мешками с песком памятник Т.Г. Шевченко в Харькове, 24 марта 2022 г. Фото: УНИАН

Не провоцировать Россию

Накануне войны министр обороны Алексей Резников сказал: тактика не провоцировать Россию не работает и не сработает. Надо сказать, что в течении месяца после полномасштабного вторжения отдельные страны и НАТО в целом все еще придерживались ее. Например, когда власти Польши выразили готовность передать США истребители советского производства МиГ-29, с дальнейшей передачей Украине, в Пентагоне предложение Варшавы назвали неприемлемым.

"Джавелины и стингеры – это же американское оружие. Оно Россию не провоцирует? Самолет с нашими летчиками, который были бы переданы Украине ничем не отличается от них", – замечает Задорожный.

Также спорна тема с закрытым небом.

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"Введение бесполетной зоны над Украиной привело бы к началу полномасштабной войны в Европе", – сказал 4 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг. Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил: "Если НАТО не может закрыть небо над Украиной, мы сами закроем его, дайте нам оружие".

Эксперты обращают внимания, что публичные заявления – это только вершина айсберга.

Все помнят о позиции Германии до начала полномасштабного вторжения. Она была для Украины недопустимой – Берлин отказывался предоставлять оружие и запрещал поставки другим странам. Но уже вскоре риторика изменилась. Сначала Германия приняла решение отправить в страну тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух "Стингер", а недавно сказала, что готова закупать еще.

"Позиция Германии не акцентированная. Она позволила другим европейским странам предоставлять Украине оружие, замещая его поставками своего. Но не стоит ожидать, что Германия будет действовать в открытую – она думает прежде всего о своих гражданах", – поясняет Тарас Черновол.

Польская помощь. Отправят ли в Украину миротворцев НАТО?

За этот месяц Польша из друга и адвоката превратилась в страну, которая сформировала для Украины надежный тыл.

"Польша под прямыми угрозами пошла на эскалацию, что показательно. Но это означает, что идет закулисная работа, о которой нам не обязательно знать", – говорит Черновол.

Как известно, Польша выступает с предложением отправить в Украину миротворческую миссию Альянса.

"Мы должны начать думать о лоббировании военной миссии НАТО, чтобы создать гуманитарные коридоры и создать зону, закрытую для полетов, хотя бы в ограниченных районах, – заявил накануне глава делегации Европарламента в комитете Ассоциации ЕС-Украина и экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

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Правда, ранее министры обороны стран-членов Альянса отвергли эту инициативу. Но в Польше понимают, путь к пониманию не легкий. Речь не идет о вступлении страны НАТО в конфликт, а о том, что военные НАТО могут находиться на территориях, не занятых войсками РФ, давая тем самым четкий сигнал, что мир не может мириться с военными преступлениями.

"Заметно, что сами поляки сейчас начали укреплять свою армию, заявили об увеличении ее вдвое. Там понимают все условности пятой статьи договора НАТО", – замечает Тарас Задорожный. Польша, по словам эксперта, надеется получить максимальную реальную защиту от НАТО (военное присутствие союзников в Польше растет уже сейчас), чтобы чувствовать себя более уверенно и свободно.

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Кроме того, по словам экспертов, после начала полномасштабного вторжения Украина как никогда приблизилась к вступлению в НАТО. Поэтому так важно сегодня не отказываться от евроатлантического курса, а тем более под давлением России.

Напомним, так называемый "нейтралитет" – одна из тем переговоров между Москвой и Киевом, чего не скрывают переговорщики от Украины и России.

Во-первых, тезис о том, что НАТО не представляет Украине защиту сейчас (поэтому в будущем будем строить сильную армию как в Швейцарии) – некорректен. Уже сегодня Украина воюет высокоточным и новейшим оружием Альянса, а также получает натовские разведданные высокого уровня в режиме реального времени. Ранее таких прецедентов не было.

Во-вторых, Альянс никогда не говорил Украине "нет" – это миф российской пропаганды. Даже наоборот, в рамках разработки новой Стратегической Концепции в НАТО уже обсуждают вопрос, как в Альянс могут вступать государства, в границах которых существуют оккупированные территории.

Отдельно надо сказать о высказываниях некоторых политиков об альтернативных союзах. Действительно, ныне можно выделить группу стран, в том числе ядерных, которые помогают Украине – США, Великобритания. Но вряд ли они возьмут на себя обещания в условиях войны. Если бы какая-то из стран НАТО готова была вступить в войну, она сделала бы это без каких-либо союзов.