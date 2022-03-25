Россия выдвинула Украине требование по проведению следующего обмена пленными, — Верещук

По словам вице-премьера, РФ "взяла в привычку" похищать гражданских лиц, из-за чего Украина не знает, на кого можно будет обменять пленных украинских мэров.

В плену оккупантов на сегодняшний день находятся 14 украинских городских голов и РФ требует проведение паритетного обмена пленными. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

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По ее словам, российские военнослужащие взяли в плен 14 украинских городских голов, а Кремль требует, чтобы дальше между Украиной и Россией состоялся паритетный обмен — моряк на моряка и т.п.

Верещук возмутилась условиями Москвы и задалась вопросом, на кого Киев будет обменивать захваченных мэров.

"Проблема в том, что Россия взяла в моду захватывать в плен гражданских. Россия требует паритетности, мол, пограничников на пограничников, моряков на моряков, и у меня логичный вопрос: на кого мы будем менять городских голов, которых уже 14 в заложниках России? Пока решаем этот вопрос на международном уровне. Посредником в переговорах выступает Международный Красный Крест", — подчеркнула вице-премьер в эфире национального телемарафона.

Помимо этого, Верещук предупредила, что гуманитарная ситуация в оккупированных и осажденных городах Украины не улучшается по вине России, которая отказывается активно участвовать в организации "зеленых" коридоров.

Вице-премьер уверена, что Россия специально блокирует выезд гражданских на подконтрольную Киеву территорию, пытаясь отправить украинцев в свои города.

"Они хотят, чтобы гражданские выезжали на территорию РФ. Гражданские этого не хотят, поскольку знают, что они — оккупанты и враги, а их судьба будет под знаком вопроса. Россияне создали фильтрационные лагеря, в которых людей отбирают на благополучных и неблагополучных", — подытожила Верещук.

Напомним, 24 марта состоялся полноценный обмен пленными между Украиной и Россией. Процедура проходила в формате "10 на 10". Помимо этого, в Украину вернулись 19 гражданских моряков, которые были захвачены россиянами в Черном море при попытке спасти пограничников с острова Змеиный.