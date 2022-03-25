Росія висунула Україні вимогу щодо проведення наступного обміну полоненими, — Верещук

За словами віцепрем'єрка, РФ "надбала звичку" викрадати цивільних осіб, через що Україна не знає, на кого можна буде обміняти полонених українських мерів.

У полоні окупантів сьогодні перебувають 14 українських міських голів, і РФ вимагає проведення паритетного обміну полоненими. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

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За її словами, російські військовослужбовці полонили 14 українських міських голів, а Кремль вимагає, щоб далі між Україною та Росією відбувся паритетний обмін — моряк на моряка тощо.

Верещук обурилася умовами Москви та запитала, на кого Київ обмінюватиме захоплених мерів.

"Проблема в тому, що Росія взяла в моду захоплювати в полон цивільних. Росія вимагає паритетності, мовляв, прикордонників на прикордонників, моряків на моряків, і в мене логічне запитання: на кого ми мінятимемо міських голів, яких уже 14 у заручниках Росії?" Поки що вирішуємо це питання на міжнародному рівні. Посередником у переговорах виступає Міжнародний Червоний Хрест", — наголосила віцепрем'єрка в ефірі національного телемарафону.

Крім цього, Верещук попередила, що гуманітарна ситуація в окупованих і оточених містах України не покращується з вини Росії, яка відмовляється брати активну участь в організації "зелених" коридорів.

Віцепрем'єрка упевнена, що Росія спеціально блокує виїзд цивільних на підконтрольну Києву територію, намагаючись відправити українців до своїх міст.

"Вони хочуть, щоб цивільні виїжджали на територію РФ. Цивільні цього не хочуть, оскільки знають, що вони — окупанти та вороги, а їхня доля буде під знаком питання. Росіяни створили фільтраційні табори, у яких людей відбирають на благополучних і неблагополучних", — підсумувала Верещук.

Нагадаємо, 24 березня відбувся повноцінний обмін полоненими між Україною та Росією. Процедура проходила у форматі "10 на 10". Крім цього, в Україну повернулися 19 цивільних моряків, захоплених росіянами в Чорному морі при спробі врятувати прикордонників із острова Зміїний.