"Оказалось, мы не лохи": Комаровский больше не считает ошибкой свой голос за Зеленского

По словам педиатра, действующий президент во время полномасштабной войны в Украине проявил все те качества, за которые голосовали его избиратели.

Известный украинский детский врач Евгений Комаровский в интервью "Украинской правде" рассказал, что больше не считает ошибкой свой выбор в пользу президента Зеленского, которого активно критиковал до войны.

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"Оказалось, что мы не лохи. Представляете, вы сделали выбор, со временем решили, что ошиблись, а потом оказалось, что не ошиблись. Это же приятно, правда? Я хочу сказать, что тут все совершенно очевидно. Владимир Александрович 24-го февраля проявил все те свои качества, за которые мы его любили, за которые мы его выбирали", — заявил Комаровский.

Он также отметил, что за время полномасштабной войны в Украине из шести миллионов российских подписчиков в соцсетях от него отписались около миллиона. Вероятно, они оказались не готовы принять реальность.

По словам Комаровского, он продолжает заниматься медицинской практикой во время войны — принимает детей онлайн, консультирует родителей, а также волонтеров. И замечает, что COVID-19 никуда не исчез, хоть и перестал быть главным фактором риска в жизни украинцев.

"Когда есть несколько угроз, всегда выбирают максимальную и сосредотачивают свою активность именно в отношении нее. Если бы от рашизма можно было привиться, мы бы давно привились все", — говорит Комаровский.

Также врач отметил, что россияне в большинстве своем живут в информационном вакууме так же, как и их президент. И в этом, по словам Комаровского, заключается их главная беда.

Как писал ранее Фокус, некоторых известных украинцев объявили в России "врагами народа". В почетный список попали враг-педиатр Евгений Комаровский, телеведущий Дмитрий Комаров, мэр Киева Виталий Кличко, музыкант Борис Гребенщиков, писатель Борис Акунин, политик Алексей Навальный и другие.