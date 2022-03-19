Ведущий "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров попал в список "врагов России"

По словам Комарова, он рад находится в компании других "врагов" и "предателей", среди которых Владимир Кличко, Алексей Навальный, Борис Акунин.

38-летний украинский телепутешественник, автор и ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров попал в категорию врагов РФ. Об этом сам Дмитрий рассказал на своей странице в Instagram.

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"Принимаю поздравления! Почетное звание "Враг России" от Комитета защиты национальных интересов. Значит, я живу честно и мне не стыдно смотреть людям в глаза. Да и компашка нас, "врагов и предателей РФ", интересная собралась. Макаревич, Кличко, Гребенщиков, Навальный и другие. В любых обстоятельствах очень просто определить, какая из сторон врет. Та, что вводит тотальную цензуру, запрещает открывать рты, уничтожает независимые СМИ. Вводит списки неугодных. Я мечтал поехать в Северную Корею. Успеть увидеть прошлое в настоящем. Но это теперь неактуально. Северная Корея в свете сегодняшних событий скоро покажется продвинутой страной", – написал он.

В списке предателей, часть которого продемонстрировал Комаров, также оказался известный писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили).

Россияне, которые не боятся называть войну войной и демонстрируют взгляд на события, кардинально отличающийся от принятого в России, немедленно поддаются осуждению, травле, на них заводят административные дела. Один из последних примеров – редактор "Первого канала" Марина Овсянникова, которая вышла в эфир программы "Время" с антивоенным плакатом и заявила, что зрителям лгут о происходящем.

В своем интервью Марина рассказала, что после случившегося уволилась с канала, а также была оштрафована на 30 тыс. рублей.

Многие из российских знаменитостей, которые выступили против агрессии России в Украине, уже покинули РФ. Среди них – Алла Пугачева, Рената Литвинова, Геннадий Хазанов, Иван Ургант и многие другие.