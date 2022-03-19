Ведучий "Світу навиворіт" Дмитро Комаров потрапив до списку "ворогів Росії"

За словами Комарова, він радий перебувати в компанії інших "ворогів" і "зрадників", серед яких Володимир Кличко, Олексій Навальний, Борис Акунін.

38-річний український телемандрівник, автор іведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров потрапив у категорію ворогів РФ. Про це сам Дмитро розповів на своїй сторінці у Instagram.

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"Приймаю привітання! Почесне звання "Ворог Росії" від Комітету захисту національних інтересів. Значить, я живу чесно, і мені не соромно дивитися людям у вічі. Та й компашка нас, "ворогів і зрадників РФ", цікава зібралася. Макаревич, Кличко, Гребенщиков, Навальний та інші. У будь-яких обставинах дуже просто визначити, яка зі сторін бреше. Та, що вводить тотальну цензуру, забороняє відкривати роти, знищує незалежні ЗМІ. Вводить списки неугодних. Я мріяв поїхати в Північну Корею. Встигнути побачити минуле в теперішньому. Але це тепер неактуально. Північна Корея у світлі сьогоднішніх подій скоро здасться просунутою країною", — написав він.

У списку зрадників, частину якого продемонстрував Комаров, також опинився відомий письменник Борис Акунін (Григорій Чхартішвілі).

Росіяни, які не бояться називати війну війною та демонструють погляд на події, що кардинально відрізняється від прийнятого в Росії, негайно піддаються засудженню, цькуванню, на них заводять адміністративні справи. Один із останніх прикладів – редакторка "Першого каналу" Марина Овсяннікова, яка вийшла в ефір програми "Время" з антивоєнним плакатом і заявила, що глядачам брешуть про те, що відбувається.

У своєму інтерв'ю Марина розповіла, що після того, що сталося, звільнилася з каналу, а також була оштрафована на 30 тис. рублів.

Багато хто з російських знаменитостей, які виступили проти агресії Росії в Україні, вже покинули РФ. Серед них – Алла Пугачова, Рената Литвинова, Геннадій Хазанов, Іван Ургант і багато інших.