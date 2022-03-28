"Виявилося, ми не лохи": Комаровський більше не вважає помилкою свій голос за Зеленського
За словами педіатра, чинний президент під час повномасштабної війни в Україні виявив усі ті якості, за які голосували його виборці.
Відомий український дитячий лікар Євген Комаровський в інтерв'ю "Українській правді" розповів, що не вважає помилкою свій вибір на користь президента Зеленського, якого активно критикував до війни.
"Виявилося, що ми не лохи. Уявляєте, ви зробили вибір, згодом вирішили, що помилилися, а потім виявилося, що не помилилися. Це ж приємно, правда? Я хочу сказати, що тут все абсолютно очевидно. Володимир Олександрович 24-го лютого виявив усі ті свої якості, за які ми його любили, за які ми його обирали", — заявив Комаровський.
Він також зазначив, що за час повномасштабної війни в Україні із шести мільйонів російських підписників у соцмережах від нього відписалося близько мільйона. Ймовірно, вони не готові прийняти реальність.
За словами Комаровського, він продовжує займатися медичною практикою під час війни – приймає дітей онлайн, консультує батьків, а також волонтерів. І зауважує, що COVID-19 нікуди не зник, хоч і перестав бути головним чинником ризику у житті українців.
"Коли є кілька погроз, завжди вибирають максимальну і зосереджують свою активність саме щодо неї. Якби від рашизму можна було щепитися, ми б давно щепились усі", — каже Комаровський.
Також лікар зазначив, що росіяни здебільшого живуть в інформаційному вакуумі так само, як і їхній президент. І в цьому, за словами Комаровського, полягає їхнє головне лихо.
Як писав раніше Фокус, деяких відомих українців оголосили в Росії "ворогами народу". До почесного списку потрапили ворог-педіатр Євген Комаровський, телеведучий Дмитро Комаров, мер Києва Віталій Кличко, музикант Борис Гребенщиков, письменник Борис Акунін, політик Олексій Навальний та інші.