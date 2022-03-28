"Виявилося, ми не лохи": Комаровський більше не вважає помилкою свій голос за Зеленського

За словами педіатра, чинний президент під час повномасштабної війни в Україні виявив усі ті якості, за які голосували його виборці.

Відомий український дитячий лікар Євген Комаровський в інтерв'ю "Українській правді" розповів, що не вважає помилкою свій вибір на користь президента Зеленського, якого активно критикував до війни.

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"Виявилося, що ми не лохи. Уявляєте, ви зробили вибір, згодом вирішили, що помилилися, а потім виявилося, що не помилилися. Це ж приємно, правда? Я хочу сказати, що тут все абсолютно очевидно. Володимир Олександрович 24-го лютого виявив усі ті свої якості, за які ми його любили, за які ми його обирали", — заявив Комаровський.

Він також зазначив, що за час повномасштабної війни в Україні із шести мільйонів російських підписників у соцмережах від нього відписалося близько мільйона. Ймовірно, вони не готові прийняти реальність.

За словами Комаровського, він продовжує займатися медичною практикою під час війни – приймає дітей онлайн, консультує батьків, а також волонтерів. І зауважує, що COVID-19 нікуди не зник, хоч і перестав бути головним чинником ризику у житті українців.

"Коли є кілька погроз, завжди вибирають максимальну і зосереджують свою активність саме щодо неї. Якби від рашизму можна було щепитися, ми б давно щепились усі", — каже Комаровський.

Також лікар зазначив, що росіяни здебільшого живуть в інформаційному вакуумі так само, як і їхній президент. І в цьому, за словами Комаровського, полягає їхнє головне лихо.

Як писав раніше Фокус, деяких відомих українців оголосили в Росії "ворогами народу". До почесного списку потрапили ворог-педіатр Євген Комаровський, телеведучий Дмитро Комаров, мер Києва Віталій Кличко, музикант Борис Гребенщиков, письменник Борис Акунін, політик Олексій Навальний та інші.