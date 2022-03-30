Арестович рассказал, когда покинувшим Киев можно будет возвращаться домой

По словам советника главы ОП, в пригороде столицы продолжаются бои, но к концу апреля, если наша армия отбросит оккупантов на 50 км от столицы, станет спокойнее.

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Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что россияне не отказались от идеи окружить Киев, хотя и перестали рассматривать западное и северо-западное направления, где находятся Ирпень-Буча-Ворзель, как перспективные, потому не перебрасывают туда резервы. Об этом эксперт рассказал в интервью ВВС Україна.

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По словам Арестовича, в пригороде Киева продолжаются тяжелые бои, а россияне осуществляют перегруппировку и поставки в достаточном объеме, чтобы держать ситуацию.

"Там кропотливая боевая работа. Работает русская артиллерия, работает наша – несем потери мы и они, и здесь далеко от победоносных реляций. Нет там ни окружения, ни уничтожения — есть полуокружение, но это еще не означает доведения до военного успеха", — отметил Арестович.

По его словам, ситуация под Киевом 51 на 49 в нашу пользу.

"Но это далеко не 70 на 30, как поспешили многие сказать. Поэтому не стоит здесь заниматься шапкозакидательством. Мы должны давать трезвую оценку. Наше оружие — правда", — подчеркнул Арестович.

При этом, по мнению советника главы ОП, уже в конце апреля при условии, что наша армия отбросит оккупантов километров на 50 от пригорода, где идут бои, все, кто уехал из Киева в связи с войной, смогут вернуться домой.

"В Киев можно будет вернуться при условии, что они будут отброшены отсюда километров на 50. Не так, как сейчас, а по-настоящему. И, кстати, в Киев сейчас возвращается достаточно много народа", — сказал Арестович.

Как писал Фокус, после переговоров в Стамбуле 29 марта Минобороны РФ сообщили о выводе своих войск с черниговского и киевского направлений. При это по информации американских журналистов, перемещение российских войск следует рассматривать как передислокацию, а мир должен быть готов к масштабному наступлению на другие украинские территории.