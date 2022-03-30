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Политика Российско-украинская война

Арестович рассказал, когда покинувшим Киев можно будет возвращаться домой

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Алексей Арестович
Фото: dialog.ua | Алексей Арестович

По словам советника главы ОП, в пригороде столицы продолжаются бои, но к концу апреля, если наша армия отбросит оккупантов на 50 км от столицы, станет спокойнее.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что россияне не отказались от идеи окружить Киев, хотя и перестали рассматривать западное и северо-западное направления, где находятся Ирпень-Буча-Ворзель, как перспективные, потому не перебрасывают туда резервы. Об этом эксперт рассказал в интервью ВВС Україна.

По словам Арестовича, в пригороде Киева продолжаются тяжелые бои, а россияне осуществляют перегруппировку и поставки в достаточном объеме, чтобы держать ситуацию.

"Там кропотливая боевая работа. Работает русская артиллерия, работает наша – несем потери мы и они, и здесь далеко от победоносных реляций. Нет там ни окружения, ни уничтожения — есть полуокружение, но это еще не означает доведения до военного успеха", — отметил Арестович.

По его словам, ситуация под Киевом 51 на 49 в нашу пользу.

"Но это далеко не 70 на 30, как поспешили многие сказать. Поэтому не стоит здесь заниматься шапкозакидательством. Мы должны давать трезвую оценку. Наше оружие — правда", — подчеркнул Арестович.

При этом, по мнению советника главы ОП, уже в конце апреля при условии, что наша армия отбросит оккупантов километров на 50 от пригорода, где идут бои, все, кто уехал из Киева в связи с войной, смогут вернуться домой.

"В Киев можно будет вернуться при условии, что они будут отброшены отсюда километров на 50. Не так, как сейчас, а по-настоящему. И, кстати, в Киев сейчас возвращается достаточно много народа", — сказал Арестович.

Как писал Фокус, после переговоров в Стамбуле 29 марта Минобороны РФ сообщили о выводе своих войск с черниговского и киевского направлений. При это по информации американских журналистов, перемещение российских войск следует рассматривать как передислокацию, а мир должен быть готов к масштабному наступлению на другие украинские территории.