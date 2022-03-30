Арестович розповів, коли тим, хто покинув Київ, можна буде повертатися додому

За словами радника голови ОП, у передмісті столиці продовжуються бої, але до кінця квітня, якщо наша армія відкине окупантів на 50 км від столиці, стане спокійніше.

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Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що росіяни не відмовилися від ідеї оточити Київ, хоча й перестали розглядати західний і північно-західний напрями, де знаходяться Ірпінь-Буча-Ворзель, як перспективні, тому не перекидають туди резерви. Про це експерт розповів в інтерв'ю ВВС Україна.

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За словами Арестовича, в передмісті Києва продовжуються важкі бої, а росіяни здійснюють перегрупування і постачання у достатньому обсязі, щоб тримати ситуацію.

"Там кропітка бойова робота. Працює російська артилерія, працює наша — зазнаємо втрат ми і вони, і тут далеко від переможних реляцій. Немає там ні оточення, ні знищення — є півоточення, але це ще не означає доведення до військового успіху", — наголосив Арестович.

За його словами, ситуація під Києвом 51 на 49 на нашу користь.

"Але це далеко не 70 на 30, як поспішили багато хто сказати. Тому не варто тут займатися шапкозакидництвом. Ми повинні давати тверезу оцінку. Наша зброя — правда", — підкреслив Арестович.

При цьому, на думку радника голови ОП, уже наприкінці квітня за умови, що наша армія відкине окупантів кілометрів на 50 від передмістя, де тривають бої, всі, хто виїхав із Києва у зв'язку з війною, зможуть повернутись додому.

"До Києва можна буде повернутися за умови, що їх буде відкинуто звідси кілометрів на 50. Не так, як зараз, а по-справжньому. І, до речі, до Києва зараз повертається досить багато народу", — сказав Арестович.

Як писав Фокус, після переговорів у Стамбулі 29 березня Міноборони РФ повідомили про виведення своїх військ із чернігівського та київського напрямків. При цьому, за інформацією американських журналістів, переміщення російських військ варто розглядати як передислокацію, а світ має бути готовим до масштабного наступу на інші українські території.