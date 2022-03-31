Под Черниговом от вражеского снаряда погиб супруг нардепа Стефанишиной

По словам нардепа Ольги Стефанишиной, ее супруг пытался спасти людей из оккупированного Чернигова.

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Нардеп 9-го созыва Ольга Стефанишина сообщила трагичную новость. 30 марта под Черниговым от российского снаряда погиб ее супруг Богдан Стефанишин. Об этом нардеп сообщила в Facebook.

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Ольга Стефанишина — нардеп Верховной Рады Украины IX созыва, избранная от партии "Голос". Она эксперт в сфере защиты прав пациентов. У Стефанишиной и ее погибшего супруга Богдана двое детей — Влада и Валерия.

Напомним, вчера под Черниговым российские оккупанты расстреляли колонну волонтеров. По информации советника министра внутренних дел Антона Геращенко, огонь открыли по пяти автобусам с волонтерами, которые пытались попасть на оккупированную территорию, чтобы эвакуировать людей.

Как писал ранее Фокус, ситуация в Чернигове крайне тяжелая. По словам мэра города Владислава Атрошенко, оккупанты осознанно обстреливают гражданскую инфраструктуру, из-за чего много домом отрезаны от электричества и водоснабжения. Эвакуировать людей почти невозможно из-за постоянных обстрелов.