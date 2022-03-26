Чернигов "разнесли наполовину", 120 тысяч жителей в блокаде, - мэр Атрошенко (видео)

По словам градоначальника, автомобильный мост в городе подорван, пешеходный — под постоянными обстрелами, однако власти не собираются сдаваться россиянам.

В Чернигове ситуация напряженная, более двухсот человек погибли из-за обстрелов врага, много раненых. В целом город "разнесли наполовину", сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко на брифинге 26 марта, опубликванном на YouTube.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, оккупанты осознанно обстреливают гражданскую инфраструктуру, из-за чего много домом отрезаны от электричества и водоснабжения.

Людей эвакуировать из Чернигова нельзя из-за постоянных обстрелов. Власти пытаются "вывезти любыми путями" тяжелораненых, чтобы они получили необходимую медицинскую помощь.

"На местном уровне мы не можем их оперировать и гарантировать дальнейшую жизнь. Это 44 человека: и военные, и гражданские граждане, среди них трое детей", – заявил Атрошенко.

Автомобильный мост, через который транспорту было открыто киевское направление, разрушен. Есть пешеходный мост, но он под постоянными обстрелами, да и не предназначен для транпортировки грузов.

"Если мы выстояли против фашистов, россиянам тоже не сдаемся… Все, что можно починить, мы ремонтируем. Большую роль играют волонтеры, чрезвычайными усилиями обеспечивающие людей всем необходимым", – сказал Атрошенко.

[ + – ] мэр Чернигова о ситуации в городе

Ранее Владислав Атрошенко, мэр Чернигова, уже рассказывал о гуманитарном кризисе в городе. Жители лишились воды, света и других жизненноважных средств из-за обстрелов врага.