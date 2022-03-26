Чернігів "рознесли наполовину", 120 тисяч мешканців у блокаді, — мер Атрошенко (відео)

За словами градоначальника, автомобільний міст у місті підірваний, пішохідний — під постійними обстрілами, проте влада не збирається здаватися росіянам.

У Чернігові ситуація напружена, понад двісті людей загинули через обстріл ворога, багато поранених. Загалом місто "рознесли наполовину", повідомив мер Чернігова Владислав Атрошенко на брифінгу 26 березня, опублікованому на YouTube.

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За його словами, окупанти усвідомлено обстрілюють цивільну інфраструктуру, через що багато будинків відрізані від електрики та водопостачання.

Людей евакуювати з Чернігова не можна через постійні обстріли. Влада намагається "вивезти будь-якими шляхами" важкопоранених, щоб вони отримали необхідну медичну допомогу.

"На місцевому рівні ми не можемо їх оперувати та гарантувати подальше життя. Це 44 особи: і військові, і цивільні громадяни, серед них троє дітей", – заявив Атрошенко.

Автомобільний міст, через який транспорту було відкрито київське спрямування, зруйновано. Є пішохідний міст, але він під постійним обстрілом, та й не призначений для транспортування вантажів.

"Якщо ми вистояли проти фашистів, росіянам теж не здаємося... Все, що можна відремонтувати, ми ремонтуємо. Велику роль відіграють волонтери, які надзвичайними зусиллями забезпечують людей усім необхідним", – сказав Атрошенко.

[ + – ] Мер Чернігова про ситуацію в місті

Раніше Владислав Атрошенко, мер Чернігова, уже розповідав про гуманітарну кризу в місті. Жителі втратили воду, світло й інші життєвоважливі засоби через обстріл ворога.