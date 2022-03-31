Під Черніговом від ворожого снаряда загинув чоловік нардепки Стефанішиної

За словами нардепки Ольги Стефанішиної, її чоловік намагався врятувати людей з окупованого Чернігова.

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Нардепка IX скликання Ольга Стефанішина повідомила трагічну новину. 30 березня під Черніговим від російського снаряда загинув її чоловік Богдан Стефанішин. Про це нардепка повідомила у Facebook.

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Ольга Стефанішина — нардепка Верховної Ради України IX скликання, обрана від партії "Голос". Вона є експерткою у сфері захисту прав пацієнтів. У Стефанішиної та її загиблого чоловіка Богдана двоє дітей — Влада та Валерія.

Нагадаємо, учора під Черніговим російські окупанти розстріляли колону волонтерів. За інформацією радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, вогонь відкрили по п'яти автобусах із волонтерами, які намагалися потрапити на окуповану територію, щоб евакуювати людей.

Як писав раніше Фокус, ситуація у Чернігові вкрай тяжка. За словами мера міста Владислава Атрошенка, окупанти усвідомлено обстрілюють цивільну інфраструктуру, через що багато будинків відрізані від електрики та водопостачання. Евакуювати людей майже неможливо через постійні обстріли.