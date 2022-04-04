Владимир Паниотто рассказал, почему россияне массово поддерживают Путина

Украинский социолог и гендиректор КМИС считает, что большинство граждан РФ поддерживают войну в Украине из-за того, что многолетняя пропаганда, уничтожение свободных медиа и политической оппозиции сделали свое дело.

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В интервью Фокусу известный украинский социолог, гендиректор КМИС Владимир Паниотто объяснил, почему более 70% россиян, согласно независимых социследованиям, поддерживают войну в Украине. По словам эксперта, многолетняя пропаганда, уничтожение свободных медиа и политической оппозиции сделали свое дело. Однако проблема не только в ограниченном доступе к информации. Дело в том, что многие люди просто не хотят получать другую информацию, кроме той, что им предлагает кремлевская пропаганда.

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"Нежелание искать более полную информацию – мировая тенденция. Взгляды быстро цементируются. Когда у человека появляются определенные убеждения, он обычно выбирает те средства информации, которые подкрепляют его мнение. Это показали исследования, проводившиеся после Второй мировой войны. В настоящее время, когда уже распространены соцсети, мнения цементируются еще быстрее. Потому что соцсети фильтруют информацию за нас и показывают, что мы "лайкаем". Очень быстро люди подтверждают свою точку зрения, взгляды цементируются и реальные факты не могут пробиться сквозь убеждения. К примеру, пропаганда России привела к тому, что выдающейся исторической персоналией является Сталин, он стал практически национальным героем", — рассуждает Паниотто.

Меньше других войну России в Украине поддерживает молодежь. Однако среди них, по словам эксперта, только 40% следят за тем, что происходит сегодня в Украине. Остальные не интересуются военными событиями.

"Посмотрите последние данные "Левада центра". Молодежь чуть меньше других поддерживает войну, но среди молодежи гораздо больше людей безразличных и мало информированных о "спецоперации" России в Украине. На вопрос, следите ли вы за ситуацией с Украиной, "да" ответили только 40%. Большинство вообще не интересуется, что происходит. Их страна ведет величайшую в мире войну после Второй мировой, их ровесников тысячами убивают, а они за этим не следят", — добавил Паниотто.

Полное интервью читайте на focus.ua.

Как писал ранее Фокус, Украина переживает 40-й день полномасштабной войны с РФ. После того, как российские военные покинули пригород Киева, весь мир увидел зверства, которые устроили солдаты РФ. Улицы города Бучи были буквально засеяны трупами людей, в том числе тех, кто пытался уехать в более безопасное место. Президент Европейского совета Шарль Мишель после увиденного пообещал усилить санкционное давление на Россию.