Володимир Паніотто розповів, чому росіяни масово підтримують Путіна

Український соціолог та гендиректор КМІС вважає, що більшість громадян РФ підтримують війну в Україні через те, що багаторічна пропаганда, знищення вільних медіа та політичної опозиції зробили свою справу.

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В інтерв'ю Фокусу відомий український соціолог, гендиректор КМІС Володимир Паніотто пояснив, чому понад 70% росіян, згідно з незалежними соцдослідженнями, підтримують війну в Україні. За словами експерта, багаторічна пропаганда, знищення вільних медіа та політичної опозиції зробили свою справу. Однак проблема не лише в обмеженому доступі до інформації. Річ у тому, що багато людей просто не хочуть отримувати іншу інформацію, окрім тієї, яку їм пропонує кремлівська пропаганда.

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"Небажання шукати детальнішу інформацію — світова тенденція. Погляди швидко цементуються. Коли в людини з'являються певні переконання, вона зазвичай вибирає ті засоби інформації, які підкріплюють її думку. Це показали дослідження, що проводили після Другої світової війни. Зараз, коли соцмережі вже поширені, думки цементуються ще швидше, тому що соцмережі фільтрують інформацію за нас і показують те, що ми "лайкаємо". Дуже швидко люди підтверджують свою думку, погляди цементуються, і реальні факти не можуть пробитися крізь переконання. Як приклад, пропаганда Росії призвела до того, що видатною історичною особистістю є Сталін, він став фактично національним героєм", — міркує Паніотто.

Найменше війну Росії в Україні підтримує молодь. Проте серед них, за словами експерта, лише 40% стежать за тим, що відбувається сьогодні в Україні. Інші не цікавляться воєнними подіями.

"Погляньте на останні дані "Левада центру". Молодь трохи менше за інших підтримує війну, але серед молоді набагато більше людей байдужих і мало поінформованих про "спецоперацію" Росії в Україні. На запитання, чи стежите ви за ситуацією з Україною, "так" відповіло тільки 40%. Більшість взагалі не цікавиться, що відбувається. Їхня країна веде найбільшу у світі війну після Другої світової, їхніх ровесників тисячами вбивають, а вони за цим не стежать", — додав Паніотто.

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Як писав раніше Фокус, Україна переживає 40-й день повномасштабної війни з РФ. Після того, як російські військові покинули передмістя Києва, весь світ побачив звірства, які влаштували солдати РФ. Вулиці міста Бучі буквально засіяні трупами людей, зокрема тих, хто намагався виїхати в безпечніше місце. Президент Європейської ради Шарль Мішель після побаченого пообіцяв посилити санкційний тиск на Росію.