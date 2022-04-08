Российский режиссер разоблачила фейк на росТВ об украинских военных

Режиссер Надежда Колобаева узнала в пропагандистском ролике про украинских военных на росТВ постановочный эпизод из сериала, в съемках которого она принимала участие.

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Недавно на пропагандистком телеканале Россия-24 вышел сюжет, в котором объясняют, как украинские военные якобы снимают фейки о погибших мирных жителях. На видео показали двух мужчин в одежде цвета хаки, которые обматывают манекен скотчем, чтобы потом якобы выдать его за труп.

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[ + – ] Скриншот видеосюжета на Россия-24 Фото: Скриншот

Однако режиссер Надежда Колобаева обратила внимание, что ролик, который показали по Россия-24, это закадровый эпизод из съемок сериала, в подготовке которого она принимала участие. Таким образом, обматывая манекен скотчем, съемочная группа готовила манекен к падению из окна.

"Недавно в эфире "Россия-24" решили "разоблачить" украинские фейки. И что вы думаете? Они в эфире сказали, что "двое украинцев в военной форме обматывают манекен скотчем, чтобы позже выдать его за труп". А это мы 20 марта снимали во Всеволожске падение из окна для нашего сериала", – написала второй режиссер проекта Надежда Колобаева.

Соответствующее видео она опубликовала у себя в Facebook. По словам Колобаевой, мужчины, которые обматывают "труп" в ролике на Россия-24, — постановщик трюков и его ассистент по съемочное площадке.

"Зачем заматывали скотчем? Потому что конструкция не должна развалиться в воздухе, манекен уже пожилой; приматывали бутафорскую кровь, свиные внутренности, чтобы сверху надеть одежду. Почему люди в камуфляже? Да половина киношников ходит в камуфляже, тем более каскадеры!" — добавила женщина в комментариях к своему посту.

Как писал ранее Фокус, российские войска нанесли два ракетных удара кассетным "Искандером" по вокзалу в Краматорске Донецкой области, где ожидали эвакуации тысячи мирных жителей. По оперативным данным известно о 30 погибших и 100 раненых людей. Информация дополняется.