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Російська режисерка викрила фейк на росТВ про українських військових

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фейки, Россмі, Россия24, пропаганда
Фото: Скріншот | Ролик на телеканалі Росія-24 про те, як нібито українські військові знімають фейки

Режисерка Надія Колобаєва впізнала в пропагандистському ролику про українських військових на росТВ постановочний епізод із серіалу, у зйомках якого вона брала участь.

Нещодавно на пропагандистському телеканалі Росія-24 вийшов сюжет, у якому пояснюють, як українські військові нібито знімають фейки про загиблих мирних жителів. На відео показали двох чоловіків в одязі кольору хакі, які обмотують манекен скотчем, щоб нібито потім видати його за труп.

фейки, Россмі, Росія24, пропаганда
Скріншот відеосюжету на Росія-24
Фото: Скріншот

Однак режисерка Надія Колобаєва звернула увагу, що ролик, який показали по Росія-24, це закадровий епізод зі зйомок серіалу, у підготовці якого вона брала участь. Так, обмотуючи манікен скотчем, знімальна група готувала манекен до падіння з вікна.

"Нещодавно в ефірі "Росія-24" вирішили "викрити" українські фейки. І що ви думаєте? Вони в ефірі сказали, що "двоє українців у військовій формі обмотують манекен скотчем, щоб пізніше видати його за труп". А це ми 20 березня знімали у Всеволозьку падіння з вікна для нашого серіалу", — написала друга режисерка проєкту Надія Колобаєва.

Відповідне відео вона опублікувала у себе у Facebook. За словами Колобаєвої, чоловіки, які обмотують "труп" у ролику на Росія-24, — постановник трюків і його асистент зі знімального майданчика.

"Навіщо замотували скотчем? Тому що конструкція не повинна розвалитися в повітрі, манекен уже старий; примотували бутафорську кров, свинячі нутрощі, щоб зверху одягнути одяг. Чому люди в камуфляжі? Та половина кіношників ходить у камуфляжі, тим більше каскадери!" — додала жінка в коментарях до свого допису.

Як писав раніше Фокус, російські війська завдали двох ракетних ударів касетним "Іскандером" по вокзалу в Краматорську Донецької області, де чекали евакуації тисячі мирних жителів. За оперативними даними відомо про 30 загиблих і 100 поранених людей. Інформація доповнюється.