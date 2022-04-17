Российские оккупанты застрелили в Буче однофамильца российского оппозиционера Навального

Погибший в Буче от пули российских оккупантов Илья Навальный мог быть родственником Алексея Навального.

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Российские военные во время оккупации Бучи застрелили местного жителя, 60-ти летнего Илью Навального — однофамильца российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в тюрьме. Об этом сообщает издание Bild.

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Немецкие журналисты побеседовали с соседкой погибшего в Буче Ильи Навального, 64-летней Марией. Она рассказала, что видела Илью незадолго до того, как мужчину застрелили российские оккупанты. По словам Марии, 12 апреля она заходила в дом и встретилась с соседом на лестнице. Женщина попросила его не выходить на улицу, так как там стреляют. В ответ Навальный заверил, что выходит ненадолго, чтобы выкурить сигарету. Через некоторое время Мария услышала звуки нескольких выстрелов.

Через час женщина вышли из подвала и увидела Илью, лежащего на полу. Оккупанты выстрелили ему в голову. Паспорт мужчины лежал рядом с ним. Местные жители считают, что Навального могли убить из-за его фамилии.

[ + – ] Foto: Giorgos Moutafis, Bild Фото: bild.de

Известно, что Илья Навальный родом из украинского села Новое Залесье под Чернобылем. Там же родился отец российского оппозиционера Алексея Навального, Анатолий Иванович Навальный. Для политика село Новое Залесье под Киевом почти родное. В детстве он гостил там каждое лето у родственников. Как сообщали в прошлом году журналисты BBC Украина, в Новом Залесье жил двоюродный брат Алексея Навального, Александр, и еще 11 человек с такой же фамилией.

Погибший в Буче Илья Навальный также мог быть родственником российского оппозиционера.

Как писал ранее Фокус, президенты четырех стран — Польши, Литвы, Латвии и Эстонии — приехали в город Бородянка, который разбомбили российские оккупанты. Главы европейских государств ужаснулись зверствам, которые устраивали военные из РФ в пригороде Киева.