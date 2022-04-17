Російські окупанти застрелили в Бучі тезку російського опозиціонера Навального

Загиблий у Бучі від кулі російських окупантів Ілля Навальний міг бути родичем Олексія Навального.

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Російські військові під час окупації Бучі застрелили місцевого жителя, 60-річного Іллю Навального — тезку російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває у в'язниці. Про це повідомляє видання Bild.

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Німецькі журналісти поговорили із сусідкою загиблого у Бучі Іллі Навального, 64-річною Марією. Вона розповіла, що бачила Іллю незадовго до того, як чоловіка застрелили російські окупанти. За словами Марії, 12 квітня вона заходила до будинку та зустрілася із сусідом на сходах. Жінка попросила його не виходити надвір, бо там стріляють. Навальний запевнив, що виходить ненадовго, щоб викурити цигарку. Через деякий час Марія почула звуки кількох пострілів.

За годину жінка вийшли з підвалу і побачила Іллю, що лежить на підлозі. Окупанти вистрілили йому в голову. Паспорт чоловіка лежав поряд із ним. Місцеві жителі вважають, що Навального могли вбити через його прізвище.

[ + – ] Foto: Giorgos Moutafis, Bild Фото: bild.de

Відомо, що Ілля Навальний родом із українського села Нове Залісся під Чорнобилем. Там народився батько російського опозиціонера Олексія Навального, Анатолій Іванович Навальний. Для політика село Нове Залісся під Києвом майже рідне. У дитинстві він гостював там щоліта у родичів. Як повідомляли минулого року журналісти ВВС Україна, у Новому Заліссі жив двоюрідний брат Олексія Навального, Олександр, і ще 11 людей з таким же прізвищем.

Ілля Навальний, який загинув у Бучі, також міг бути родичем російського опозиціонера.

Як писав раніше Фокус, президенти чотирьох країн — Польщі, Литви, Латвії та Естонії — приїхали до міста Бородянка, яке розбомбили російські окупанти. Глави європейських держав жахнулися звірствам, які влаштовували військові з РФ у передмісті Києва.