Побачили звірства війни: президенти чотирьох країн відвідали розбомблену Бородянку (фото)

Головам Польщі та країн Балтії показали зруйновані будинки та спалені автомобілі з написом "Діти". Литовський лідер після побаченого сказав, що "темна сторона людства" показала своє обличчя.

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Президенти чотирьох країн — Польщі, Литви, Латвії та Естонії приїхали до міста Бородянка Київської області, яке розбомбили російські окупанти. Про це написав у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який їх супроводжував.

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"Сьогодні разом із президентами Естонії Аларом Карісом, Латвії Егілсом Левітсом, Литви Ґітанасом Науседою та Польщі Анджеєм Дудою відвідали Бородянку. Бачили численні руйнування будинків та інфраструктури в селах Київської області. Уздовж доріг розстріляні та спалені автомобілі. На багатьох — напис "Діти", — описав побачене глава уряду.

Шмигаль розповів президентам про численні злочини, які вчиняє ворожа армія в Україні. Політики говорили про запровадження масштабних санкцій, що допоможуть зупинити війну.

Заарештовані активи та власність Росії за кордоном спрямують на відновлення зруйнованої та пошкодженої інфраструктури України, наголосив він.

Науседа за підсумками відвідування міста заявив, що "темна сторона людства" показала обличчя.

"Жорстокі воєнні злочини, вчинені російською армією, не залишаться безкарними. Воєнні злочинці повинні переслідуватися на міжнародному рівні. Тримайся, Україно", — написав він у Twitter.

За словами Науседи, Бородянка є лише одним із багатьох українських міст, спустошених насильством РФ.

"Подібні звірства — вбивства і тортури мирних жителів, зґвалтування жінок і дітей — відбувалися і в інших окупованих містах. Воєнні злочини армії РФ треба розслідувати, а воєнні злочинці постануть перед судом у Гаазі. Важко повірити, що це відбувається в Європі 21 століття, але це реальність. Це війна, яку ми виграємо", — сказав президент.

Левітс додав, що Україні потрібен план на кшталт плану Маршала, який допоміг Західній Європі відновитися після Другої світової війни.

Нагадаємо, що напередодні українська військова розвідка опублікувала імена російських воєнних злочинців із Пскова, які вбивали українців у Бородянці.

Бородянка — найбільш зруйноване місто Київської області, ворожа армія скидала на нього 250-кілограмові фугасні авіабомби й обстрілювала з РСЗВ "Ураган" і "Смерч". У цьому місті окупанти розстрілювали цивільних і людей, які допомагали розбирати завали після артобстрілів.

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба говорив, що побачене в Бородянці було "найгіршим, що він бачив у житті".