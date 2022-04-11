Звірства армії РФ у Бородянці: розвідники показали список імен винних

Українські розвідники оприлюднили особисті дані окупантів та адреси проживання їхніх родичів. Серед них є командири взводів, водії та технічні фахівці.

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Воєнні злочини проти українців у місті Бородянка Київської області чинили російські військові із Пскова. Повний перелік підозрюваних опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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За інформацією розвідників, злочини вчинили військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку з військової частини 74268. У переліку можна побачити ініціали та дати народження окупантів, посаду та військове звання, а також місце проживання їхніх сімей.

Серед них є командири взводів, стрілки, гранатометники, сапери, механіки, водії та технічні спеціалісти. Повний список російських воєнних злочинців доступний за посиланням.

"За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і їх притягнуть до відповідальності", — попередили розвідники.

Нещодавно ГУР Міноборони публікувало дані військовослужбовців Росгвардії з Хабаровського краю, які вбивали українців у Київській області.

Станом на 8 квітня з-під завалів багатоповерхових житлових будинків у Бородянці рятувальники дістали тіла 26 загиблих. Це найзруйнованіше місто Київської області. Армія РФ бомбила його 250-кілограмовими фугасними авіабомбами та обстрілювала з РСЗВ "Ураган" та "Смерч".

В Офісі Президента говорили, що в Бородянці ЗС РФ розстрілювали цивільних та людей, які допомагали розбирати завали після артилерійських обстрілів.

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба заявляв, що наслідки війни в Бородянці виявилися "найгіршим, що він бачив у житті".