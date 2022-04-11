Зверства армии РФ в Бородянке: разведчики показали список имен виновных

Украинские разведчики обнародовали личные данные оккупантов и адреса проживания их родственников. В их числе есть командиры взводов, водители и технические специалисты.

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Военные преступления против украинцев в городе Бородянка Киевской области совершали российские военные из Пскова. Полный список подозреваемых опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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По информации разведчиков, преступления совершили военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка из войсковой части 74268. В перечне можно увидеть инициалы и даты рождения оккупантов, должность и воинское звание, а также место жительства их семей.

Среди них есть командиры взводов, стрелки, гранатометчики, саперы, механики, водители и технические специалисты. Полный список российских военных преступников доступен по ссылке.

"За совершенные злодеяния против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", – предупредили разведчики.

Недавно ГУР Минобороны публиковало данные военнослужащих Росгвардии по Хабаровскому краю, которые убивали украинцев в Киевской области.

По состоянию на 8 апреля из-под завалов многоэтажных жилых домов в Бородянке спасатели достали тела 26 погибших. Это самый разрушенный город Киевской области. Армия РФ бомбила его 250-килограммовыми фугасными авиабомбами и обстреливала из РСЗО "Ураган" и "Смерч".

В Офисе президента говорили, что в Бородянке ВС РФ расстреливали гражданских и людей, которые помогали разбирать завалы после артиллерийских обстрелов.

Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба заявлял, что последствия войны в Бородянке оказались "самым худшим, что он видел в жизни".