Увидели зверства войны: президенты четырех стран посетили разбомбленную Бородянку (фото)

Главам Польши и стран Балтии показали разрушенные дома и сожженные автомобили с надписью "Дети". Литовский лидер после увиденного сказал, что "темная сторона человечества" показала свое лицо.

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Президенты четырех стран – Польши, Литвы, Латвии и Эстонии приехали в город Бородянка Киевской области, который разбомбили российские оккупанты. Об этом написал в Telegram сопровождавший их премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Сегодня вместе с президентами Эстонии Аларом Карисом, Латвии Эгилсом Левитсом, Литвы Гитанасом Науседой и Польши Анджеем Дудой посетили Бородянку. Видели многочисленные разрушения домов и инфраструктуры в деревнях Киевской области. Вдоль дорог расстреляны и сожжены автомобили. На многих – надпись "Дети", – описал увиденное глава правительства.

Шмыгаль рассказал президентам о многочисленных преступлениях, которые совершает вражеская армия в Украине. Политики говорили о введении масштабных санкций, которые помогут остановить войну.

Арестованные активы и собственность России за границей направят на восстановление разрушенной и поврежденной инфраструктуры Украины, подчеркнул он.

Науседа по итогам посещения города заявил, что "темная сторона человечества" показала лицо.

"Жестокие военные преступления, совершенные российской армией, не останутся безнаказанными. Военные преступники должны преследоваться на международном уровне. Держись, Украина", — написал он в Twitter.

По словам Науседы, Бородянка — лишь один из многих украинских городов, опустошенных насилием РФ.

"Подобные зверства — убийства и пытки мирных жителей, изнасилования женщин и детей — совершались и в других оккупированных городах. Военные преступления армии РФ надо расследовать, а военные преступники предстанут перед судом в Гааге. Трудно поверить, что это происходит в Европе 21-го века, но это реальность. Это война, которую мы выиграем", — сказал президент.

Левитс добавил, что Украине нужен план наподобие плана Маршала, который помог Западной Европе восстановиться после Второй мировой войны.

Напомним, что накануне украинская военная разведка опубликовала имена российских военных преступников из Пскова, которые убивали украинцев в Бородянке.

Бородянка – самый разрушенный город Киевской области, вражеская армия скидывала на него 250-килограммовые фугасные авиабомбы и обстреливала из РСЗО "Ураган" и "Смерч". В этом городе оккупанты расстреливали гражданских и людей, которые помогали разбирать завалы после артобстрелов.

Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба говорил, что увиденное в Бородянке было "самым худшим, что он видел в жизни".