Назначен новый исполняющий обязанности главы САП: что известно

По информации журналистов, ведомство вместо замглавы Максима Грищука, который сейчас несет службу в теробороне, возглавит Андрей Довгань.

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Новым исполняющим обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры стал начальник управления процессуального руководства Андрей Довгань. Об этом сообщают "Українськи Новини" со ссылкой на Офис генпрокурора.

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"На данный момент Довгань исполняющий обязанности", — сообщили в ведомстве.

Довгань временно заменяет первого заместителя главы САП Максима Грищука, который пошел служить в тероборону. После демобилизации Грищук вернется к своим обязанностям.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине САП перевезла своих сотрудников и все материалы дел из Киева во Львов. Недавно, по информации замглавы САП Максима Грищука, часть прокуроров начали возвращаться в Киев. Также Грищук сообщал, что двенадцать прокуроров САП с начала полномасштабной войны защищают нашу страну с оружием в руках.

Отметим, что главу САП не могут выбрать полтора года. Конкурс назначили через пять месяцев после того, как летом 2020 года бывший начальник САП Назар Холодницкий ушел в отставку. Все это время комиссия не могла выбрать нового главу ведомства. Очередные выборы прошли незадолго до начала полномасштабной войны — в декабре 2021 года, но конкурсная комиссия так и не объявила победителя.

Как писал ранее Фокус, директора НАБУ Артема Сытника уволили 16 апреля в связи с окончанием срока его полномочий. Он возглавлял бюро с 2015 года. Согласно законодательству, глава НАБУ назначается на должность на семь лет. Одно и то же лицо не может быть директором антикоррупционного бюро два срока подряд. Обязаности директора НАБУ будет выполнять первый заместитель Гизо Углава.