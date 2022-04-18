Призначено нового виконувача обов'язків глави САП: що відомо

За інформацією журналістів, відомство замість заступника голови Максима Грищука, який зараз несе службу в теробороні, очолить Андрій Довгань.

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Новим виконувачем обов'язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури став начальник Управління процесуального керівництва Андрій Довгань. Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на Офіс Генпрокурора.

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"На цей час Довгань виконувач обов'язків", — повідомили у відомстві.

Довгань тимчасово замінює першого заступника голови САП Максима Грищука, який пішов служити до тероборони. Після демобілізації Грищук повернеться до своїх обов'язків.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні САП перевезла своїх співробітників та всі матеріали справ із Києва до Львова. Нещодавно, за інформацією заступника голови САП Максима Грищука, частина прокурорів почала повертатися до Києва. Також Грищук повідомляв, що дванадцять прокурорів САП із початку повномасштабної війни захищають нашу країну зі зброєю в руках.

Зазначимо, що главу САП не можуть обрати півтора року. Конкурс призначили за п'ять місяців після того, як влітку 2020 року колишній начальник САП Назар Холодницький пішов у відставку. Весь цей час комісія не могла обрати нового главу відомства. Чергові вибори пройшли незадовго до початку повномасштабної війни у грудні 2021 року, але конкурсна комісія так і не оголосила переможця.

Як писав раніше Фокус, директора НАБУ Артема Ситника звільнили 16 квітня через закінчення терміну його повноважень. Він очолював бюро із 2015 року. Згідно із законодавством, голову НАБУ призначають на посаду на сім років. Одна й та сама особа не може бути директором антикорупційного бюро два терміни поспіль. Обов'язки директора НАБУ виконуватиме перший заступник Гізо Углава.