Украинцы должны самостоятельно решить, как им жить дальше - Лавров
По словам главы МИД РФ, Россия не собирается менять политический режим в Украине и по-прежнему просто "защищает" "этнических русских".
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Россия не собирается менять политический режим в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India today, сообщает ТАСС. По словам главы МИД РФ, украинцы должны самостоятельно выбирать, как им жить дальше.
"Мы не собираемся менять режим на Украине, мы говорили об этом многократно. Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше. Мы хотим, чтобы у людей была свобода выбора", — сказал Лавров.
Однако, по словам главы МИД РФ, Россия не собирается игнорировать дискриминацию "этнических русских" в Украине, к которой Запад якобы побудил Киевское правительство.
"Я хочу подчеркнуть, что все это произошло именно тогда, когда россияне решили защитить этнических русских, которые были гражданами Украины и которые сталкивались с дискриминацией. Конечно, это всегда трагедия, когда погибают люди, но невозможно терпеть такую ситуацию, когда наши западные коллеги утверждают, что они могут делать все, что им заблагорассудится, и что могут побуждать киевское правительство проявлять русофобию", — передает ТАСС слова Лаврова.
Как писал ранее Фокус, глава МИД РФ Сергей Лавров уже объяснял главную причину полномасшабной войны в Украине, которую развязала РФ. По его словам, России необходимо было "покoнчить с курсом США на доминирование в мире".