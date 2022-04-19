Украинцы должны самостоятельно решить, как им жить дальше - Лавров

По словам главы МИД РФ, Россия не собирается менять политический режим в Украине и по-прежнему просто "защищает" "этнических русских".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Россия не собирается менять политический режим в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India today, сообщает ТАСС. По словам главы МИД РФ, украинцы должны самостоятельно выбирать, как им жить дальше.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

"Мы не собираемся менять режим на Украине, мы говорили об этом многократно. Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше. Мы хотим, чтобы у людей была свобода выбора", — сказал Лавров.

Однако, по словам главы МИД РФ, Россия не собирается игнорировать дискриминацию "этнических русских" в Украине, к которой Запад якобы побудил Киевское правительство.

"Я хочу подчеркнуть, что все это произошло именно тогда, когда россияне решили защитить этнических русских, которые были гражданами Украины и которые сталкивались с дискриминацией. Конечно, это всегда трагедия, когда погибают люди, но невозможно терпеть такую ситуацию, когда наши западные коллеги утверждают, что они могут делать все, что им заблагорассудится, и что могут побуждать киевское правительство проявлять русофобию", — передает ТАСС слова Лаврова.

Как писал ранее Фокус, глава МИД РФ Сергей Лавров уже объяснял главную причину полномасшабной войны в Украине, которую развязала РФ. По его словам, России необходимо было "покoнчить с курсом США на доминирование в мире".