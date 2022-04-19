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Політика Російсько-українська війна

Українці мають самостійно вирішити, як їм жити далі

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Лавров, глава МЗС РФ, війна в Україні
Фото: РБК | Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не збирається міняти політичний режим в Україні

За словами глави МЗС РФ, Росія не збирається змінювати політичний режим в Україні й, як і раніше, просто "захищає" "етнічних росіян".

Росія не має на меті змінювати політичний режим в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю телеканалу India today, повідомляє ТАРС. За словами глави МЗС РФ, українці мають самостійно обирати, як їм жити далі.

"Ми не збираємося змінювати режим в Україні, ми говорили про це багаторазово. Ми хочемо, щоб українці самі вирішували, як вони хочуть жити далі. Ми хочемо, щоб люди мали свободу вибору", — сказав Лавров.

Однак, за словами глави МЗС РФ, Росія не збирається ігнорувати дискримінацію "етнічних росіян" в Україні, до якої Захід нібито спонукав Київський уряд.

"Я хочу наголосити, що все це сталося саме тоді, коли росіяни вирішили захистити етнічних росіян, які були громадянами України і які стикалися з дискримінацією. Звичайно, це завжди трагедія, коли гинуть люди, але неможливо зазнавати такої ситуації, коли наші західні колеги стверджують, що вони можуть робити все, що їм заманеться, і що можуть спонукати київський уряд виявляти русофобію", — передає ТАРС слова Лаврова.

Як писав раніше Фокус, глава МЗС РФ Сергій Лавров уже пояснював головну причину повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала РФ. За його словами, Росії необхідно було "покінчити з курсом США на домінування у світі".