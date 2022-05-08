Россиянам важен шаблон о величии, поэтому они будоражат раны на 9 мая, – политтехнолог

Но, по словам экспертов, парад с привычным размахом в этом году в России под вопросом.

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"Для россиян важны шаблоны о величии, особой миссии России, ненависти к врагам. И чтобы о них не забывали, постоянно надо напоминать – будоражить рану. А для этого необходимы информационные поводы. И 9 мая – один из них. Поэтому не сказать и не сделать что-то в этот день нельзя. Лучше – устроить парад. Потому что парад – это формирования такого себе упрощенного коллектива и ответственности", – говорит политтехнолог, эксперт "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

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Но парад с привычным размахом в этом году у них под вопросом.

"Это будет парад какой победы? Путин хотел бы в Киеве, но не получилось. Война продолжается, и Вторая мировая отходит на второй план, – продолжает эксперт. – Нельзя организовать и пропагандистское шествие "бессмертного полка". Вряд ли кто-то понесет портреты дедов, когда уже есть 24 тысячи погибших внуков. И если мамы в трауре будут нести портреты не только дедов, но и сыновей, то может сложиться плохое впечатление. Поэтому картинка не получается. Придется придумать сильную речь".

И в ней может быть о "вхождении в состав РФ" Луганской и Донецкой областей, мобилизации и войне. "А также применении ядерного оружия, чтобы, как говорил Киселев, превратить мир в радиоактивный пепел", – допускает Бобыренко.

Подробнее о планах Путина в отношении Украины читайте в статье "Объявление войны Украине. Чего ждать от Путина 9 маяʼ.