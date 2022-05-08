Росіянам важливий шаблон про велич, тому вони роз'ятрюють рани на 9 травня, – політтехнолог.

Але, за словами експертів, парад зі звичним розмахом цього року в Росії під питанням.

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"Для росіян важливі шаблони про велич, особливу місію Росії, ненависть до ворогів. І щоб про них не забували, постійно треба нагадувати — роз'ятрювати рану. А для цього необхідні інформаційні приводи. І 9 травня — один з них. Тому не сказати й не зробити щось у цей день не можна. Краще — влаштувати парад. Тому що парад — це формування такого собі спрощеного колективу та відповідальності", — каже політтехнолог, експерт "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко.

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Але парад зі звичним розмахом цього року в них під питанням.

"Це буде парад якої перемоги? Путін хотів би в Києві, але не вийшло. Війна триває, і Друга світова відходить на другий план, — продовжує експерт. — Не можна організувати й пропагандистську ходу "безсмертного полку". Навряд чи хтось понесе портрети дідів, коли вже є 24 тисячі загиблих онуків. І якщо мами в жалобі нестимуть портрети не тільки дідів, а й синів, то може скластися погане враження. Тому картинка не виходить.

І в ній може бути про "входження до складу РФ" Луганської та Донецької областей, мобілізації та війну. "А також застосування ядерної зброї, щоб, як казав Кисельов, перетворити світ на радіоактивний попіл", — припускає Бобиренко.

Детальніше про плани Путіна щодо України читайте у статті "Оголошення війни Україні. Чого чекати від Путіна 9 травня".