"Путин 9 мая: сегодня – на шашлыки, завтра – в военкомат. Будет социальный взрыв", – эксперт

Эксперт говорит, что не видит никаких сигналов, что Россия готовится объявить войну.

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"У Путина проблема как выровнять ситуацию по операции, а не как объявить войну Украине. Дело в том, что если Россия объявит войну, то мы можем сразу подать заявление Генассамблею ООН, чтобы Россия была признана страной-агрессором. После согласно устава ООН, все страны-члены должны будут разорвать отношения с РФ. И более того, война – это всегда форс-мажор, и Россия может лишится всех своих бизнес-партнеров, и не сможет предъявить им претензии", – говорит военный эксперт Олег Жданов.

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Так он комментирует слова премьер-министр Украины Денис Шмигаль, который заявил, что данные спецслужб союзников свидетельствуют о том, что 9 мая Россия намерена объявить полноценную войну, поскольку сейчас она называет боевые действия "спецоперацией".

Жданов отвечает, что не видит никаких сигналов, что Россия готовится объявить войну.

"На российских федеральных канала "тишь да гладь и божья благодать". Они готовятся к празднику, и все у них там хорошо. Об операции в Украине вспоминают сводкой, при этом дают цифры нереальные, что они тут разносят Вооруженные силы Украины. И во всем этом победобесии Путин вдруг выходит и говорит: сегодня сходите на шашлыки, а завтра у нас война – все в военкомат. Это будет социальный взрыв", – поясняет он.

По его словам, ныне задача Путина перепланировать операция на территории Украины. Он ищет того, кто сможет взять на себя командование: наступление захлебнулось, не удалось, поэтому если планы Путина не меняются, а они не меняются, то необходимо готовить третью волну и новые силы.

Подробнее о планах Путина в отношении Украины читайте в статье "Объявление войны Украине. Чего ждать от Путина 9 маяʼ.