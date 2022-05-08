"Путін 9 травня: сьогодні – на шашлики, завтра – у військкомат. Буде соціальний вибух", – експерт

Експерт каже, що не бачить жодних сигналів, що Росія готується оголосити війну.

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"У Путіна проблема як вирівняти ситуацію щодо операції, а не як оголосити війну Україні. Річ у тому, що якщо Росія оголосить війну, то ми можемо відразу подати заяву Генасамблеї ООН, щоб Росію визнали країною-агресором. Після цього згідно зі статутом ООН, всі країни-члени повинні розірвати відносини з РФ. І щобільше, війна — це завжди форс-мажор, і Росія може втратити всіх своїх бізнес-партнерів, і не зможе висунути їм претензії", — каже військовий експерт Олег Жданов.

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Так він коментує слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який заявив, що дані спецслужб союзників свідчать про те, що 9 травня Росія має на меті оголосити повноцінну війну, оскільки зараз вона називає бойові дії "спецоперацією".

Жданов відповідає, що не бачить жодних сигналів, що Росія готується оголосити війну.

"На російських федеральних каналах "тиша та гладь і божа благодать". Вони готуються до свята, і все в них там добре. Про операцію в Україні згадують зведенням, водночас дають цифри нереальні, що вони тут розносять Збройні Сили України. І у всьому цьому побєдобєсіє Путін раптом виходить і каже: сьогодні сходіть на шашлики, а завтра в нас війна — всі у військкомат. Це буде соціальний вибух", — пояснює він.

За його словами, наразі завдання Путіна перепланувати операцію на території України. Він шукає того, хто зможе взяти на себе командування: наступ захлинувся, не вдався, тому якщо плани Путіна не змінюються, а вони не змінюються, то необхідно готувати третю хвилю та нові сили.

Детальніше про плани Путіна щодо України читайте у статті "Оголошення війни Україні. Чого чекати від Путіна 9 травня ".